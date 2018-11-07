Ortak projenin protokolü imzalandı

Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında “Gencim Geleceğim, Ailemle Güleceğim” adlı bir projesi başlatıldı.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Çorum Belediyesi Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kocatepe Ortaokulunda öğrenci ve velilere yönelik çalışmaların yapılacağı projenin protokolü İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Müftü Vekili Abdullah Pamuklu tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük: “İl Müftülüğümüz ile birlikte pek çok proje yürüttük. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak olan bu proje ile aile içi iletişimi güçlendirmeyi, ergenlik dönemindeki gençlerin problemlerini en aza indirmeyi, velilere aile olmanın sorumluluklarını hatırlatmayı, sosyal medyayı doğru kullanma bilinci vererek, gençlere değer bilinci kazandırmayı ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.” dedi.

“Gencim Geleceğim, Ailemle Güleceğim” adlı projesi ile öğrenci ve velilere rehberlik amacıyla çalışmalar yapılarak öğrencilere değer bilinci, görev ve sorumluluk bilinci kazandırma, iyi insan olma, helal haram bilinci, anne baba hakkı gibi konularda eğitimler verilecek, sohbet ve söyleşiler yapılacak. Zararlı alışkanlıklarla mücadele, televizyon, cep telefonu, internet ve sosyal medya bağımlılığı, şiddetle mücadele gibi konularda seminerler verilecek.