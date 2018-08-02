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02 Ağustos 2018 17:07

Osmancık belediyesi çöp transfer aracına kavuştu

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’ün başkanlığını yaptığı Çorum Çevre Belediyeler Birliği tarafından ilçelere alınan çöp toplama kamyonlarının teslimi başladı.

Osmancık belediyesi çöp transfer aracına kavuştu

02 Ağustos 2018 17:07


Avrupa Birliği hibesi ile Çorum’a kazandırılan 21 milyon Euro’luk Katı atık bertaraf tesisi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte 8 ilçe için alınan araçlar ilçelere teslim edilmeye başlanırken Osmancık’ta aracına kavuşan ilçeler arasında yerini aldı. Osmancık Belediyesi’nin çöp toplama aracını Çorum Belediye Başkanı ve Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Zeki Gül teslim etti. Osmancık Belediyesi önünde gerçekleştirilen araç teslim törenine Osmancık Belediye Başkan Vekili İsmail Gömeç’in yanı sıra Çorum Belediyesi ve Osmancık Belediyesi daire müdürleri katıldı.


Anahtar teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, vahşi depolamaya son vererek daha temiz bir Çorum ve daha temiz ilçeler için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. İlçelerin çöplerinin vahşi depolamadan çıkartılarak bundan sonraki süreçte Çorum’a geleceğini dile getiren Başkan Gül, “Transfer istasyonlarımız Osmancık’ında, Alaca’nın da, Laçin’in de, İskilip’in de çöpleri bundan sonra önce transfer istasyonlarına ardından da Çorum’a gelecek. Orada eğer yok edilmesi gerekiyorsa yok edilecek, nakledilmesi gerekiyorsa nakledilecek. Çevreye en az zararı verecek şekilde bizim tesislerimizde Osmancık’ın çöpleri de işlenmiş olacak. Aracın Osmancık’a hayırlı olmasını diliyorum. Temiz bir çevre, temiz bir Osmancık, temiz bir Çorum içinde başlangıç olarak aracın kontağını teslim ediyorum” ifadelerini kullandı.




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