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26 Aralık 2017 18:49

Osmancık doğalgaz’a kavuştu

Çorum’un Osmancık ilçesinde uzun süredir devam eden doğalgaz çalışmaları tamamlanarak şehre ilk gaz verildi.

Osmancık doğalgaz’a kavuştu

26 Aralık 2017 18:49

Düzenlenen açılış töreni ile birlikte 14 mahallede doğalgaz kullanılmaya başladı.


Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ilçede bağlantıları tamamlanan abonelerin mühendis kontrolünden sonra doğalgaz kullanmaya başlayacağını kaydetti.


Osmancık’ta doğalgaz çalışmalarının başladığında Türkiye’de birçok ilde doğalgaz olmadığına dikkat çeken Kahraman, halkın talebi nedeniyle uzun süren çalışmalar sonucunda Çorumgaz olarak gerekli yatırımları yaptıklarını belirtti.


’Osmancık için tarihi gün’


Belediye Başkanı Hamza Karataş doğalgazın Osmancık için önemli bir hizmet olduğunu belirterek “Şehrimizde belli bir ölçüde hava kirliliği var. Kış aylarında yoğun kömür kullanımı nedeniyle özellikle merkezi mahallelerde hava kirliliği rahatsız edici boyutlara ulaşıyor. Doğalgaz kullanımı ile büyük


oranda hava kirliliğinin önüne geçilmiş olacaktır. Şehrimiz için tarihi bir dönüm noktası olan bu günün heyecanı içerisindeyim. Bundan böyle şehrimiz için her şey daha güzel olacaktır. Her alanda gelişen Osmancık, temiz havasıyla da daha yaşanabilir bir şehir haline gelecektir.” diye konuştu.


Çorum Valisi Necmettin Kılıç, AK Çorum Milletvekili TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ’da törene katılanlara hitaben yaptıkları konuşmada doğalgazın Osmancık halkına hayırlı olması temennisinde bulundular. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte ilk doğalgaz ateşini yaktı.


Osmancık Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanında düzenlenen açılış törenine Osmancık Kaymakam Vekili Bahadır Güneş, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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