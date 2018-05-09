Osmancık kent park projesi start aldı

Kent Parkta eski Osmancık konaklarının yer alacağı turizm çarşısı ile ilçenin geleneksel mimarisi de yeniden hayat bulacak.

Kent Parkın birinci etabının inşası için sözleşme imzalandığını belirten Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Kızılırmak kenarına yapılan projenin ilçenin siluetini değiştireceğini ifade etti.

Projenin hem Osmancık’ın tarihi ve kültürel değerlerini hem de doğal güzelliklerini yansıtacağını kaydeden Hamza Karataş, “Şehrimiz için bölgemizde konsept olarak ilk ve tek olan bir Kent Park projesi hazırladık. Sıradan bir yeşil alan projesinin ötesinde burayı cazibe merkezine dönüştürecek birçok etkeni bir araya getirdik. Osmancık hem Selçuklu Devletinin hem Osmanlı İmparatorluğunun izlerini taşıyan tarihi bir şehir. Aynı zamanda Kızılırmak’ın hayat verdiği doğası ile eşsiz bir kent. Biz de projemizde bu tarihi mirasa ve doğal güzelliklere atıfta bulunan bir tasarım uyguladık. Tarihi konaklardan oluşan çarşısı ile hem turizme katkı sağlamayı hem de tarihi kültürümüzü yaşatmayı hedefliyoruz. Yine bu proje içerisinde Selçuklu mimarisini yansıtan bir de cami yer almaktadır. Tarihi Koyunbaba Köprüsü ile Kent Parkın kesiştiği noktada yer alacak camimiz, mimarisi ile yaklaşık 1000 yıldır İslam şehir olan Osmancık’ın tarihi motiflerini yansıtacaktır. Kızılırmak ile bütünleştirilen Kent Park, şehrin doğal güzelliklerini de barındıran eşsiz bir manzara sunacaktır.” İfadelerini kullandı.

’Tarihi doku referans alınarak tasarlandı’

Kent Park, ilçenin tarihi mimarisinden ilham alınarak tasarlanan çarşısı ve konaklarıyla bin yıllık kent kültürüne ışık tutacak bir proje olarak değerlendiriliyor.

Osmancık Belediyesinin klasik tasarımların ötesinde tarihi ve doğal dokuyla bütünleştirerek hem geleneksel kültürü hem de modern sosyal alan anlayışını harmanladığı Kent Park projesi konum olarak da tarihe yön veren Kızılırmak Nehri, 7 bin yıllık Osmancık Kalesi ve 1484 yılında yapılan Koyunbaba Köprüsünün bütünleştiği alanda yer alıyor.

Kent Park’ın bölgenin en kapsamlı sosyal alanı olarak görülmesinin yanında turizm için önemli bir alt yapı oluşturması da hedefleniyor.

Şehirde ticari hareketliliği de sağlayacak Kent Park’ta tarihi konaklardan oluşan butik otel, alış veriş çarşısı, kültür evleri, kent müzesi, kafe restoran, etkinlik alanı, çocuk oyun alanı ve masal evleri ile spor alanları yer alıyor. Projede ayrıca Kızılırmak seyir terasları ve bağımsız sosyal alanlar bulunuyor.