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04 Ocak 2017 14:13

Osmancık KYK’nın Yardım Tır’ı Yola Çıktı

Osmancık KYK’nın Yardım Tır’ı Yola Çıktı

04 Ocak 2017 14:13

Osmancık Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunda Halep için başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri Türk Kızılayı’na teslim edilmek üzere yola çıktı.
Dünyanın gözü önünde insanlık dramına sahne olan Halep için "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" adı altında başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar, Türk Kızılayı’na teslim edilmek üzere yola çıkmadan önce KYK Osmancık Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu önünde bir tören düzenlendi.
Törene, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Ak Parti İlçe Başkanı Cafer Karlı, Müftülük ve yurt personeli ile öğrenciler katıldılar.
Osmancık Yurt Müdürlüğü olarak yardım paketlerinin büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten KYK Osmancık Yurt Müdürü Şevket Anar, “Bu kampanyaya tüm personelimiz, öğrencilerimiz ve esnafımız ve Osmancık halkı destek vermiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen ‘Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir ‘ kampanyasında toplanan yardımlardan ötürü yurt personelimize, öğrencilerimize ve Osmancık halkımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Yardım kampanyası kapsamında 14 ton un, 800 Kg bakliyat, 81 koli çeşitli gıda, giyecek, battaniye, barınma, temizlik ve mutfak gereçlerinden toplanan paketler büyük bir titizlikle hazırlanmıştır.
‘Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” düsturuyla yola çıktık. Sizlerin sayesinde yardımlarımız çığ gibi büyüdü ve Osmancık yurt müdürlüğü olarak hatırı sayılır bir kampanyaya imza atmış olduk. Bu yardımların toplanmasında emeği geçenlere ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Osmancık’tan Halepli kardeşlerimize selam olsun” şeklinde konuştu.
Düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim’den okunan ayetlerden sonra ilçe Müftüsü Süleyman Çoban’ın duaları eşliğinde yardım TIR’ı yüklenen malzemelerin Halep’e ulaştırılması için Osmancık’tan yola çıktı.



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