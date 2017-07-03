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03 Temmuz 2017 16:50

Osmancık OSB’da altyapı çalışmaları başladı

Osmancık Organize Sanayi Bölgesinin yol, drenaj, dere, menfez, atık su, yağmur suyu, içme suyu, telekom inşaatı, kamera sistemi ve altyapı işlerinin yapılması için ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı.

Osmancık OSB’da altyapı çalışmaları başladı

03 Temmuz 2017 16:50


Osmancık Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Karataş, yatırımcılara arsa tahsisine başlanan OSB’nin alt yapı çalışmaları için ihale sürecinin tamamlanarak yer teslimi yapıldığını söyledi.


Başkan Karataş, ihale yapılan iş kapsamında Organize Sanayi Bölgesinin tüm alt yapısının yapılacağını ve yatırıma hazır hale geleceğini belirterek “Osmancık Organize Sanayi Bölgesinde 51 sanayi parselinin alt yapı ihale süreci tamamlandı. Bu ihale kapsamında parsellerin yolları açılarak alt yapısını yapılacak ve arsalar yatırıma hazır hale gelecek. Dolayısı ile yatırımcılar elektriğinden Telekom hatlarına, güvenlik sistemine kadar tüm alt yapısı tamamlanmış hazır arsaya fabrikasını kurabilecek.” dedi.


’Yatırımcılara yüzde 90 Hibe’


Yatırımcılara arsa tahsislerinin de devam ettiğini belirten Hamza Karataş, 10 kişinin üzerinde istihdam sağlayan yatırımcılara arsa tahsisinde yüzde 90 hibe sağlandığını kaydetti.


OSB’nin alt yapı ihalesini alan firmanın yönetim kurulu Başkanı Şevder Oyman ile Osmancık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Karataş, yer teslimi için sözleşmeyi imzaladı.




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