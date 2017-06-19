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19 Haziran 2017 17:24

Osmancık’ın yeni imar planları askıya çıktı

Çorum’un Osmancık ilçesinde imar problemlerini sonlandırmak ve şehrin gelecekte daha düzenli gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yeni imar planları askıya çıktı.

Osmancık’ın yeni imar planları askıya çıktı

19 Haziran 2017 17:24


Osmancık Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm yapılacak riskli alan dışında kalan bölgenin 1/5000’lik ve 1/1000’lik yeni imar planları hazırlandı. İlçenin tüm imarlı alanını ve rezerv imar alanlarını kapsayan yeni imar planları Osmancık Belediye Meclisi tarafından onaylanarak ilan panosunda yayınlandı.


İmar planları 16 Temmuz 2017 tarihine kadar askıda kalacak. Yeni imar planına itirazda bulunacak vatandaşların bu tarihten önce Osmancık Belediyesine başvurması gerekiyor. Yeni imar planları ile sık sık gündeme gelen imar sorunlarının çözülmesi ön görülüyor. Bununla birlikte düzensiz yapılaşmanın önüne geçilerek şehrin ulaşım ağları, yeterli düzeyde yeşil alanları, sosyal donatı alanları ve düzenli yapılaşma ile kentsel gelişimin sağlanması amaçlanıyor.




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