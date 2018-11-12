Osmancık'ta 5 bin abone'ye doğalgaz verildi

2018 yatırım programı kapsamında yürütülen doğalgaz çalışmalarının Kasım ayı itibari ile tamamlandığı belirten Belediye Başkanı Hamza Karataş, 2018 yatırım programının tamamlanmasının ardından doğalgazdaki son durum ile ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 11 ay önce ilçeye doğalgaz verildiğini belirten Karataş, mümkün olduğunca daha çok kişiye ulaşmak için olağan üstü bir altyapı çalışması yapıldığını kaydetti.

'İlçe'nin yüzde 60'ı doğalgaz kullanıyor'

2018 yatırım programının tamamlanması ile birlikte ilçede doğalgaz kullanımın yüzde 60'ı geçtiğini ifade eden Başkan Karataş, “Geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonunda ilçemize doğalgaz verildi. 11 ay gibi kısa bir süre içerisinde 5 bin aboneye doğalgaz bağlantısı yapıldı. Dolayısı ile şehrimizde doğalgaz kullanım oranı yüzde 60'ı geçmiş durumda. Önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalarla bu oran daha yukarılara çıkacaktır” dedi.

"18 Mahalle'nin 14'de doğalgaz var'

İlçede ilk yıl 14 mahalleye doğalgaz verildiğini belirten Başkan Karataş, “Şu ana kadar bağlantı hatları ile birlikte toplam 90 kilometre civarında doğalgaz alt yapısı yapıldı. İlçemizin 14 mahallesinde doğalgaz kullanılmaya başlandı. Yalnızca ilçe merkezinden uzak olan dört mahallemizde doğalgaz yok. Önümüzdeki süreçte bu hizmet oralara da ulaşacaktır.” diye konuştu.

'Çorumgaz'a teşekkür'

11 ay gibi kısa bir zamanda 14 mahalleye doğalgaz ulaştırılmasının kolay olmadığını belirten Hamza Karataş, bu konuda hem Çorumgaz firmasının hem de Osmancık Belediyesinin büyük gayret gösterdiğini ifade etti.

Özverili çalışmalarından dolayı Çorumgaz'a teşekkür eden Karataş, “İlçemizde doğalgaza çok ciddi bir talep söz konusu oldu. Bu yoğun talebi karşılamak için hem Çorumgaz firması hem de belediyemiz işbirliği içerisinde yoğun bir çalışma sergiledi. Firma yıl boyunca çalışmalarını birkaç ekiple farklı noktalarda aynı anda yürütmeye çalıştı. Belediyemiz alt yapı yapılan yol ve kaldırımların onarımını kısa süre içerisinde tamamladı. Vatandaşlarımızın rahatı için olağan üstü bir çaba harcandı. Ben bu konuda bize her türlü desteği veren değerli işadamımız Ahmet Ahlatçı, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ve firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.