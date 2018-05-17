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17 Mayıs 2018 17:13

Osmancık’ta 795 aile ev sahibi olacak

Gemici TOKİ Konutlarının anahtar teslimi ve Koyunbaba TOKİ Konutlarının kura çekiliş günü belli oldu.

Osmancık’ta 795 aile ev sahibi olacak

17 Mayıs 2018 17:13


Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, TOKİ 2. Etap Gemici Konutlarının anahtar teslim töreni ile TOKİ 4. Etap Koyunbaba Konutlarının kura çekilişinin 26 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.


’795 aile ev sahibi olacak’


Osmancık’ta üç ayrı TOKİ Projesinin gerçekleştirildiğini belirten Hamza Karataş, üç projede 795 ailenin ev sahibi olacağını söyledi.


Başkan Karataş, TOKİ projelerinden ilki olan Gemici TOKİ Konutlarının tamamlandığını ve anahtar teslim töreni düzenleneceğini belirterek “Seçim beyannamemizde iki TOKİ projesi sözü vermiştik. Bunlardan ilki olan Gemici TOKİ konutları tamamlandı. Burada 198 aile ev sahibi olacak. 3. Etap olarak 240 konutluk Şenyurt TOKİ Konutları ve 4. Etap olarak 357 konutluk Koyunbaba TOKİ konutlarını projelendirdik. Koyunbaba TOKİ konutları da ihale edildi. Üç projede 795 aile ev sahibi olacaktır. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Başkan Karataş, Şenyurt Mahallesine yapılması planlanan 3. Etap TOKİ projesinde konut sayısı artırıldığı için proje değişikliğine gidildiğini belirterek en kısa zamanda ihale edileceğini kaydetti.


Gemici TOKİ konutları 26 Mayıs’ta düzenlenecek törende teslim edilecek. Aynı törende Koyunbaba TOKİ Konutları için kura çekilişi de gerçekleştirilecek. Anahtar teslim töreni saat 15:00’da Belediye Kültür Merkezinde olacak. Kura çekilişi de aynı gün saat 17:00’da yapılacak.




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