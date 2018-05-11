Osmancık’ta anaokulu öğrencileri doğal ortamda eğitim alacak

Açık sınıf için okul bahçesinde ayrılan alan belediye ve okul aile birliği tarafından ders alanı, oyun alanı ve eğitim alanı olarak donatıldı.

Açık anasınıfının açılışını Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel ile birlikte yaptı.

Başkan Karataş açılış töreninde, şehrin geleceğine yatırım yapabilmek için önce çocukların eğitimine önem verilmesi gerektiğini belirterek “Biz Osmancık Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik hizmetlerimizi diğer yatırımlarımızdan öncelikli tutuyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliğinde okullarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Eğitime mümkün olduğunca fazla destek vermeye çalışıyoruz. En güzel faaliyetimiz de açılışını yaptığımız açık ana sınıfı oldu. Çünkü çocuklarımızın mutluluğuna ortak olma fırsatı bulduk.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel de Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim kurumlarında açık hava etkinliklerinin verimliliğini artırmak amacıyla açık sınıfları ön gördüğünü ifade etti.

Uygulamalı açık ana sınıfının Çorum’da bir ilk olduğunu ifade eden Tökel, Başkan Karataş’a teşekkür etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Nuray Dündar Karakaya, anaokuluna katkılarından dolayı Başkan Karataş’a ve İşadamı Emrah Tüysüz’e plaket verdi.