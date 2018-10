Osmancık'ta meme kanserine farkındalık yürüyüşü

Osmancık Belediye binasından başlayarak adliye sarayı önünde son bulan “Meme Kanserine Karşı Farkındalık” yürüyüşünün organizasyonunu Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptı.

Yakalarına kansere karşı erken teşhise ve meme kanserine karşı vurgu yapan kurdele takarak pembe tişört giyen katılımcılar yaklaşık 2 kilometre boyunca ellerinde pankartlarla yürüdüler.

Yürüyüş sonrası Osmancık Adliye Sarayı önünde açıklama yaparak erken teşhise dikkat çeken Pratisyen Hekim Dr. Rüveyda Kahveci, “Değerli katılımcılar, Meme Kanseri erken dönemde tespit edildiğinde tedavide yüzde 90 oranında başarı sağlanan bir kanser türüdür. Belli bir yaştan sonra her kadının kendi muayenesini yapmayı öğrenmesi gerekir. Her yıl yada en az 2 yılda bir mamografi tarama testini mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Bu da yine başarı oranı yüzde 98'lere ulaşan bir testidir. Her zaman olduğu gibi kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun diyorum” seklinde konuştu.

Erken teşhiste her zaman vatandaşın yanında olduklarının ve yardımcı olacaklarının altını çizen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melahat Kent Erdoğan'da, "Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu bu proje bizlere bazı imkanlar sunuyor. Meme ve rahim ağzı kanseri erken teşhisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bize sunulan imkanları vatandaşımız lehine yerine getiriyoruz. Mamografi yaptırmak isteyen vatandaşlarımız varsa isimlerinizi bize yazdırsınlar. İl merkezimizden araç geliyor sizleri alıyor ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüyor. Sizlerin taraması, testleri yapıldıktan sonra aynı araç hiç bir ücret alınmadan evinize kadar getiriyor. Her zaman söylediğimiz gibi, kanser öldürmez, geç kalındığı zaman öldürür. Katılımlarınızdan dolayı tüm daire amirlerimize ve sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Bilgilendirme konuşmaları sonrası, düzenlenen sahneye kurulan ekrandan katılım sağlayan vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanserde erken teşhise dikkat çeken videolar izletildi.

Meme kanserine dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melahat Kent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Mahmut Tökel, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, Pratisyen Hekim Dr. Rüveyda Kahveci ve kansere karşı duyarlılık gösteren vatandaşlar katıldılar.