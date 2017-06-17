Osmancık’ta şehit aileleri ve gazilere iftar

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Vali yardımcısı Osmancık Kaymakam V. Fikret Zaman, bu dünyada artık kendimiz için yaşanmaması için çağrıda bulunarak, “Oturduğumuz yerlerde yıllarca hiçbir şey yapmadan İnsanlık için, millet için, devlet için bir şeyler yapmadan çekip gitmemeliyiz. Bu bize verilen iyi bir mesajdır. Allah Rahmet etsin. Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz gibi çok büyük bir değeri kaybettik. Bu mesajından teselli bulmaya çalışıyoruz. Şenay Aybüke Yalçın hocamız diğer şehitlerimizin yanına gitti. Geçen sene şehit olan Mustafa Ayna, ondan önce şehit olan diğer şehitlerimiz şu an cenneti mekandalar. Allah nur içinde yatırsın. Ebedialemde onlar mutlular. Biz inanan insanlar olarak bunu biliyoruz. Bir vesile ile yine bir araya geldik. Şehit aileleri ve gazileri devletimizin baş tacı. Ben en çok bu insanlarının yanında kendimi çaresiz hissediyorum. Çünkü biz bulunduğumuz yerlerde onlar sayesinde varız. Onlar, o gencecik çocuklar şehit olmazsa biz şu anda bu iftar sofrasında bir araya gelemeyecektik. Allah razı olsun. Allah Rahmet etsin. Ayrıca bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Allah orucunuzu kabul etsin. Ramazan ayınız mübarek olsun. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ve ailelere sağlıklı bir ömür temenni ederken ramazan ayınızı ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

İftar yemeğine Vali yardımcısı Osmancık Kaymakam V. Fikret Zaman’nın yanı sıra Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Osmancık Belediye Başkan V. Kadir Delibaş, Emniyet Müdürü Adem Yüce, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Müftü Süleyman Çoban, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri şehit aileleri ve gaziler katıldı.