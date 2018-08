Osmancık’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaza Samsun-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Kavakçayı Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samsun’dan İstanbul yönüne doğru seyir halinde bulunan E.T. yönetimindeki 34 BR 7473 plakalı otomobil, yine aynı istikamete seyir halinde olan T.Y. yönetimindeki 34 FG 6239 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 FG 6239 plakalı otomobil takla attı.Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri E.T. ve T.Y. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan A.T., M.T.T ve A.Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.