OSMİAD Başkanlığı'na Fatih Ergün seçildi

Osmancık İş Adamları Derneği (OSMİAD) olağanüstü genel kurul toplantısı'nda Yönetim kurulu Başkanlığına Fatih Ergün seçildi.

Divan başkanlığını Erol Ayan, başkan yardımcılıklarını Hayrullah Kösel ve Ozan Kesenek'in yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısının açılış konuşması ve geçmiş dönemin raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.

Seçimlerin tamamlamasının ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alarak kısa konuşma yapan Osmancık İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Ergün, “Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Yönetim olarak önceliğimiz derneğimizin kalıcı hale getirilerek, sosyal faaliyetler başta olmak üzere faaliyetlerini artırmaktır. Bizler yönetime seçildik ama dernek faaliyetlerimizi tüm üyelerimizin katılımlarıyla güç birliği oluşturarak yapmak istiyoruz. Herkes yönetimdeymiş gibi görev üstlenip omuz vermezse bizim hedeflediğimiz faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz mümkün olmaz. Bence tabela derneği olmak, bu derneğin en büyük korkusu olması gerekiyor. Zaten bizimde gösterdiğimiz reaksiyon, yönetime talip olma amacımız, derneğimizi şu anki bulunduğu yerden ilk kurulduğu zamanlardaki gibi daha da yukarılara çıkartarak yükseltmektir. Derneğimizin bazı hassas noktaları var, il merkezinde temsil bu işlerin en başında geliyor. Derneğimizin misyonlarından biri de ilçemizin haklarını alma noktasında il merkezinde belli bir yerlere taşımak. Bu derneğimizin birinci kuralı ve biz bugüne kadar geçmiş yönetimlerimizin bunu böyle gördük, böyle devam ettirmek düşüncesindeyiz. Bu bağlamda, Osmancık olarak il merkezinde söz sahibi olmak istiyorsak, burada birlik ve beraberliğimizi artırmamız, elimizde bulunan gücümüzü kontrollü bir şekilde ilçemiz menfaatleri doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Ben bunu tek başıma yaparım dersem yalan olur, biz bir ekip ruhu ile çalışarak tüm üyelerimizle birlikte başarı hanemize kaydetmemiz gerektiği düşüncesindeyim” dedi.

Osmancık İş Adamları Olağanüstü Genel Kurulu sonunda oluşan yeni yönetim kurulu Fatih Ergün, Selami Çaylak, Sezgin Kaya, Erkan Kanıtemiz, Ahmet Gelgör, Mahmut Atmaca ve Aytaç Baba'dan oluştu.