Otomobil ağaçlık alana uçtu : 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 18. kilometresinde meydan geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Hasan Yeter yönetimindeki 48 FT 303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ağaçlık alana devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.