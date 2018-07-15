Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Salim Akkoyunlu (70) yönetimindeki 06 AAK 211 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerleri aşarak su kanalına çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Necla Akkoyunlu (88) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Salim Akkoyunlu ve Gürcistan uyruklu Zhana Kokhreıdze yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.