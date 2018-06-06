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06 Haziran 2018 12:20

Otomobil bariyerlere çarptı : 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı : 2 yaralı

06 Haziran 2018 12:20


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Akpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan İ.Y.P. yönetimindeki 05 EP 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi P.P. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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