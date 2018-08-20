Otomobil beton bloğa çarptı : 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Küçükincesu Köyü yolunda meydana geldi. Ergülü Ç. (49) yönetimindeki 19 SL 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bloğa çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Ergülü Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Ç. (47), Samet Ç. (16), Zeynep Ahsen Ç. (3) ve Sezgin K. (18) yaralandı. yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.