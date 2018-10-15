Otomobil biçerdöver ile çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Dodurga Berk Köyü mevkiinde meydana geldi. Dodurga'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Ç.K. (41) yönetimindeki biçerdöver, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Ö.B. (28) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ö.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.B. (23) yaralandı. yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.