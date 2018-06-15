Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Kaza İstanbul-Samsun karayolu üzerinde Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Sinop yönüne gitmekte olan M.D. yönetimindeki 57 DT 223 plakalı kamyonet, Samsun istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan A.K. yönetimindeki 17 AF 303 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, sürücü M.D. ile birlikte kamyonette bulunan K.D., D.D., B.D., Y.D. ve F.D. ile otomobil sürücüsü A.K. ile birlikte otomobilde bulunan N.K., E.K. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.