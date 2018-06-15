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15 Haziran 2018 22:07

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

15 Haziran 2018 22:07


Kaza İstanbul-Samsun karayolu üzerinde Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Sinop yönüne gitmekte olan M.D. yönetimindeki 57 DT 223 plakalı kamyonet, Samsun istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan A.K. yönetimindeki 17 AF 303 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle, sürücü M.D. ile birlikte kamyonette bulunan K.D., D.D., B.D., Y.D. ve F.D. ile otomobil sürücüsü A.K. ile birlikte otomobilde bulunan N.K., E.K. yaralandı.


Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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