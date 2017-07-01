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01 Temmuz 2017 22:26

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

01 Temmuz 2017 22:26


Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Akpınar Köyü kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Erbaş yönetiminde ki 06 F 2782 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Şahin Yıldızbaş yönetimindeki 19 SP 668 plakalı traktörle çarpıştı. Kazayı göre diğer sürücüler ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.


Meydana gelen kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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