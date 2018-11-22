Otomobil motosiklete çarptı : 1'i ağır 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şekerpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde E.Y. yönetimindeki 19 SE 124 plakalı otomobil, T.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.C.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan E.C.K. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.