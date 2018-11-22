İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil motosiklete çarptı : 1'i ağır 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Şekerpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde E.Y. yönetimindeki 19 SE 124 plakalı otomobil, T.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.C.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan E.C.K. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.