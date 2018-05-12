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12 Mayıs 2018 12:22

Otomobil park halindeki TIR’a arkadan çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki TIR’a arkadan çarptı

12 Mayıs 2018 12:22


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Mustafa Sakallı yönetimindeki 06 PTV 16 plakalı otomobil, park halindeki 42 UT 671 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen araç sürücüsü Mustafa Sakallı yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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