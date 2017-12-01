Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan C.B. (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.B. (49) ve H.B. (48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.