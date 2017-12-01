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01 Aralık 2017 11:23

Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

01 Aralık 2017 11:23


Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan C.B. (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan refüje çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.B. (49) ve H.B. (48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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