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Otomobil şarampole devrildi : 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Denizköy mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan M.T. (52) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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