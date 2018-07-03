Otomobil sazlığa uçtu: 2 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ender Kavak yönetimindeki 66 LC 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan sazlığa uçtu. Kazada sürücü Ender Kavak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Havva Kavak yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı