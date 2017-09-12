Otomobil su kanalına çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail Uludağ yönetimdeki 60 KA 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan refüje düştü. Sonrasında su kanalına çarpan otomobilin sürücü İsmail Uludağ ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Uludağ, Kerem İkbal Uludağ ve Sebahattin Kayıkçı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.