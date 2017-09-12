Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 13:08

Otomobil su kanalına çarptı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına çarptı: 4 yaralı

12 Eylül 2017 13:08


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail Uludağ yönetimdeki 60 KA 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan refüje düştü. Sonrasında su kanalına çarpan otomobilin sürücü İsmail Uludağ ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Uludağ, Kerem İkbal Uludağ ve Sebahattin Kayıkçı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç