Otomobil su kanalına devrildi : 1 ölü

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Sungurlu OSB yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Suriyeli Hüseyin Ahmed (27) yönetimindeki 01 SAA 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz sürücü burada doktorların tüm müdehalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.