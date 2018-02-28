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28 Şubat 2018 08:11

Otomobil su kanalına devrildi : 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Otomobil su kanalına devrildi : 1 ölü

28 Şubat 2018 08:11


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Sungurlu OSB yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Suriyeli Hüseyin Ahmed (27) yönetimindeki 01 SAA 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz sürücü burada doktorların tüm müdehalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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