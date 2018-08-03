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03 Ağustos 2018 11:13

Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

03 Ağustos 2018 11:13


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Erim yönetimindeki 09 EN 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ali Erim ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Günnur Erim (32), oğulları Yağız Erim (3) ve Gülce Erim (1) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.




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