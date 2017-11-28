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28 Kasım 2017 17:44

Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 1 yaralı

28 Kasım 2017 17:44


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu’nun 6. kilometrede meydana geldi. Sungurlu’da Ankara istikametine seyir halinde olan Salih Bozkurt yönetimindeki 60 ZA 996 plakalı otomobil, dinlenme tesisine dönmek isteyen 42 PL 441 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şerife Bozkurt otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Şerife Bozkurt sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı kadın ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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