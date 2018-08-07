Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İbrahim Ethem Yılmaz (63) yönetimindeki 19 ED 866 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Nuri Demir (52) yönetimindeki 60 FC 441 plakalı Tır’a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nuran Yılmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.