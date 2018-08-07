Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 17:22

Otomobil Tır’a arkadan çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil Tır’a arkadan çarptı: 2 yaralı

07 Ağustos 2018 17:22


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İbrahim Ethem Yılmaz (63) yönetimindeki 19 ED 866 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Nuri Demir (52) yönetimindeki 60 FC 441 plakalı Tır’a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nuran Yılmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç