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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 Yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Akçayazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde olan V.B.(46) yönetimindeki TIR, Akçayazı Mevkiinde yolun sağ tarafında durduğu esnada aynı yönden gelen O.Ö.(76) yönetimindeki otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü O.Ö. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan G.Ö.(84) ile K.D.(1) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.


Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tedavilerin ardından, yaralılar ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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