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05 Temmuz 2018 16:33

Otomobil traktör ile çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil traktör ile çarpıştı: 1 yaralı

05 Temmuz 2018 16:33


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Akpınar Köyü kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan S.G. (31) yönetimindeki 09 HV 571 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan H.G. (53) yönetimindeki 19 SN 971 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. (60) yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.




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