Otomobil traktör ile çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpış sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Furkan Y. yönetimindeki 06 FU 4637 plakalı otomobil, C.H. yönetimindeki 19 SK 226 plakalı traktöre çarptıktan sonra yolun ortasına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.