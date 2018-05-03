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03 Mayıs 2018 21:56

Otomobil üst geçide çarparak durabildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil üst geçide çarparak durabildi: 2 yaralı

03 Mayıs 2018 21:56


Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara-Samsun karayolu İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydan geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Demiralp (20) yönetimindeki 19 ER 938 plakalı otomobil önce aynı istikamete giden 06 MLV 10 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil daha sonra üst geçidin girişine çarparak ters devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün dedesi Yusuf Demiralp (67) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı




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