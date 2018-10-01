Otomobil ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde ticari bir araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Amasya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cesim Demir yönetimindeki 16 ABD 706 plakalı ticari araç ile Halil Yaşadur yönetimindeki 19 EH 271 plakalı otomobil Köseeyüp köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi yol kenarında bulunan şarampole uçarken diğeri takla attı.

Kazada Halil Yaşadur adlı sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ile Zeynep Demir, Nilüfer Demir ve 6 yaşındaki Hira Nur Demir yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.