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26 Temmuz 2018 12:51

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

26 Temmuz 2018 12:51


Kaza, Osmancık Caddesi İkbal Kent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesi yönünden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Fatih Çay yönetimindeki 06 AGF 337 plakalı otomobil İkbal kent kavşağına geldiğinde Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nden gelmekte olan Faruk Alp yönetimindeki 33 GN FB plakalı otomobil ile çarpıştı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada, otomobil sürücüleri Fatih Çay ve Faruk Alp ile otomobillerde bulunan Mehmet Karaca ve Fevzi Boğaç ile Talap Alp yaralandı. Kaza sonrası 3 yaralı hastaneye sevk edilirken yabancı plakalı aracın sürücüsü Faruk Alp ve otomobilde bulunan Talap Alp ise araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından sıkışan yaralılar için belediye itfaiye ekiplerinden yardım talep edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.




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