Otoparkta çıkan yangın korkuttu

Olay, Yeniyol Mahallesi Şeyh Eyüp 12. Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkın girişindeki gişede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparktan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında gişede bulunan Emrah K. adlı genç dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle gişe içerisinde baygınlık geçiren şahsı arkadaşları ve vatandaşlar dışarı çıkardı. Emrah K.’ya müdahale eden bir genç, "Emrah, burnundan nefes al burnundan nefes al kurban olayım” diyerek sağlık görevlileri gelene kadar müdahale etmeye çalıştı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Emrah K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.