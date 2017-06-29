(Özel haber) Ev hanımları organik ceviz üretimiyle iş dünyasına atıldı

Türkiye’nin ceviz ihtiyacının yüzde 3’ünün karşılandığı Oğuzlar ilçesinde ceviz reçeli üretimine başlandı. Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan Oğuzlar 77 cevizi şimdi de ev yapımı organik reçeliyle piyasaya sunulmaya hazırlanıyor.

Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ilçede “Reçel ve Marmelat Kursu" açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği kursa katılan ev hanımları ürettikleri organik ceviz reçeliyle iş dünyasına atılmanın yanı sıra aile ekonomilerine de katkı sunuyor.

Ceviz reçeli yapılışı için zahmetli bir süreç gerekiyor. Kursa katılan kadınlar reçel yapmak için önce içi sertleşmeyen cevizleri topluyor. Toplanan cevizler dış zarı alınarak suya konuyor. Bir hafta süren bekletme süresinin ardından söndürülmüş kireç içerisine atılıyor. Burada bir gün bekletilen cevizler çatal yada kürdanla delinerek iyice temizleniyor. Kaynatma sürecinden geçirilen cevizler daha sonra şerbetli suya atılarak reçel haline geliyor. Üretimine başlanan ceviz reçeline şimdiden Çorum ve Türkiye’nin bazı illerinden talepler gelmeye başladı.

Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Biçer, merkez olarak yaşam boyu öğrenmenin yaşamak için öğrenmek prensibine önem verdiklerini belirterek, “Bu anlamda bölgenin zenginliklerini bölge insanın iş gücüyle piyasaya sunmak için Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ortak ortaklığında kurs açtık. Bunlardan bir tanesi de Reçel ve Marmelat Kursu’ydu. Yoğun taleple karşılaştık. Kurs devam ederken Oğuzların en önemli ürünü olan cevizi reçele dönüştürme fikri ortaya çıktı. Kurs öğretmenimiz ve kursiyerlerimizin gayretiyle başarılı bir sonuç elde ettik” dedi.

Üretilen cevizlerin pazarlanması noktasında kooperatifleşme sürecinin başladığını dile getiren Biçer, önümüzdeki günlerde üretilen cevizleri piyasaya sunacaklarını açıkladı. Bu fikrin halktan da yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Biçer, doğal aroması bozulmadan yapılan yapılan reçelin şimdiden ilgi görmeye başladığını ifade etti.

Gıda Mühendisi Erhan Doğan ise Reçel ve Marmelat Kursu’nda 15 çeşit reçel üretimi yaptıklarını belirterek, kursta en çok ceviz reçeli üretimine yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Bu ilginin kursa katılan ev hanımlarının cevizi çok iyi bilmesinden kaynaklandığını anlatan Doğan, "Halkın cevizi çok iyi tanıması olması, iyi bilmesi nedeniyle alternatif olarak ceviz reçeli üretimi yapmaya karar verdik" açıklamasını yaptı.

Ceviz reçeli üretiminin devamı için kooperatifleşmeye yönelik çalışmalarının olduğunu anlatan Doğan, “Kooperatif aracılığıyla satışa sunacağımız ceviz reçeliyle alternatif ürünler arasında yer almayı hedefliyoruz. Ceviz genellikle gıda sektöründe kullanılıyor. Bazen kuru yemiş bazen de tatlılarda yer alıyor. Biz bunu sofralara da taşımaya karar verdik” ifadelerini kullandı.