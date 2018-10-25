Özel öğrencilere sürpriz doğum gününü kutlaması

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrenim gören öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı.

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Halime Gül, öğrencilerin çağrısına yanıtsız kalmayarak merkezdeki öğrencilerin doğum günü kutlamasına katıldı. Eylül ve Ekim ayı içerisinde doğan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında Gül, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Pasta kesiminin ardından doğum günü kutlanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan Gül'e Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi El Sanatları öğrencileri tarafından hazırlanan bir hediye verildi. Programa AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Nahide Tekin, Fatma Geniş ve Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu'da eşlik etti.