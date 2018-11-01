Panayır koşusunda kıyasıya mücadele

Yoğun katılım gösterilen ve 4 kategoride gerçekleştirilen atletizm yarışlarında öğrenciler, Genç kız, Genç erkek, İkinci kademe Yıldız kız, ikinci kademe Yıldız erkek olmak üzere 4 kategoride kıyasıyla mücadele verdiler.

Yarışların sonunda Genç kız kategorisinde Fen Lisesi öğrencisi Gizem Çelik birinci, Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencisi Sevda Güvey ikinci, Fen Lisesi öğrencisi Melike Bayraktar ise üçüncü oldu. Genç Erkek kategorisinde ise; Fen Lisesi öğrencisi Emircan Cıdık birinci, Fen Lisesi öğrencisi Umut Yüksel ikinci, Fen Lisesi öğrencisi Görkem Kayıkçı ise üçüncü oldu.

İkinci Kademe Yıldız kız kategorisinde ise Atatürk İlkokulu öğrencisi Sinem Öztürk birinci, Cumhuriyet YİBO öğrencisi Busenur Çiftçi ikinci, Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan Orta Okulu öğrencisi Satu Terlemez ise üçüncü olurken, aynı kategorinin erkekler dalında ise Cumhuriyet YİBO öğrencisi Ramazan Balcı birinci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ethem Talha Arslan ikinci, Cumhuriyet YİBO öğrencisi Baki Kaymak ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, Belediye Meclis Üyeleri Nevzat Kuzu, Milli Eğitim Müdürü Mücahit Açıkbaş, Belediye Yazı İşleri Müdürü Süleyman Biçer ve okul müdürleri tarafından verildi.