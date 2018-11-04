Panayır trap atışı turnuvası yapıldı

Çayır mevkiinde gerçekleştirilen turnuvaya Kargı ve çevre ilçelerden atıcılar katıldı. Trap turnuvasını Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Yağbasan, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, protokol ve STK temsilcileri ile

vatandaşlar izledi.

Çekişmeli geçen atışların sonunda amatör kategorisinde Akif Kurt 10 atışta 10 vurarak birinci olurken, Kemal Yağbasan ikinci, Mücahit Yaman ise üçüncü oldu. Profesyonel kategorisinde ise Şakir Özbay birinci, Bilal Kök ikinci, Metin Özlükoğlu ise üçüncü oldu.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Yağbasan, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Beldiye Meclis Üyesi İbrahim Eken tarafından verildi.