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23 Kasım 2017 15:08

Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

23 Kasım 2017 15:08


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Halil Daşkıran (57) yönetimindeki 41 BC 016 plakalı pancar yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Halil Daşkıran yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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