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29 Ağustos 2018 09:03

Paraşütle atlayan davulcu ve zurnacı o anları anlattı

Adrenalin tutkunu paraşütçülerle Çorum semalarında uçan davulcu ve zurnacı o anları anlattı.

Paraşütle atlayan davulcu ve zurnacı o anları anlattı

29 Ağustos 2018 09:03


Zurnacının ilk paraşüt deneyimiyle ilgili açıklamaları ekipte ve etkinliğe katılanları güldürürken adrenalin tutkunları uçuş sonrası hep birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti. Bursalı yamaç paraşütçüleri Kerem Dinçer ve Şahin Yılmaz ile atlayış yapan davulcu Fatih Bozkuş ve zurnacı Ali Söngüt, 700 metre yükseklikte davul ve zurna çaldı. Yapılan gösteri anbean kameralara kaydedildi.


Çocukluğundan itibaren uçmayı hayal ettiğini dile getiren davulcu Fatih Bozkuş, "Davullu, zurnalı bir uçuş olmasını istedik. Denedik çokta güzel oldu. Bunun heyecanı bir başka. Paraşütçü arkadaşlara davul zurna ile eşlik ettik. Hayatta yaşanacak en güzel duygulardan birisini yaşadım. Gökyüzünde davul zurna çalmak daha bir başka. Buda heyecanıyla bir bütün oldu” dedi.


Zurnacı Ali Söngüt ise ilk binişte korktuğunu belirterek, "İlk bindiğimizde dedim ben nereden bindim buna. Heyecandan zurna çalmayı bırakmıyorum. Korkudan aşağı hiç bakamadım zaten" dedi.


İniş yaptıkları sırada yaşadığı zorluğu da anlatan Söngüt, "Davulcu rahatlıkla indi. Ancak biz ağaca doğru gidiyorduk. Birden aklıma Cünet Arkın’nın Battal Gazi filmleri aklıma geldi. Ağaca tekmeyi bir vurdum biz yan tarafa düştük. Hafif kolumda sırıklar oldu. Çok güzel bir uçuş oldu" ifadelerini kullandı.




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