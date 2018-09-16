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Parkta otururken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Çorum’da bir parkta oturduğu sırada fenalaşan çocuk hayatını kaybetti.

Çorum'da bir parkta oturduğu sırada fenalaşan çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Binevler 1. Cadde üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan 15 yaşındaki U.K. bir anda fenalaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 görevlileri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.


Talihsiz çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


U.K.'nin cenazesinin Osmancık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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