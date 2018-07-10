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10 Temmuz 2018 18:20

Pastacılık bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi tarafından Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmada pastacılık bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Pastacılık bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi

10 Temmuz 2018 18:20


9 kursiyerin 280 saatlik kurs sonunda edindiği bilgiler ile sergiledikleri bir birinden güzel pastalar sunumuile de göz doldurdu.4 kişiden oluşan jüri önce pastaların görsellerine 10 üzerinden değerlendirme yaptı. Daha sonra sunuma geçen öğrenciler yaptıkları pastaları jüri üyelerine ikram ettiler. Jürinin aldığı ortak karar sonucunda 1.seçilen pasta Flamingo görseliyle Fatma Tiryaki’nin oldu.


Seçim konusunda zorlandıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül, yapılan pastaların hepsi görseli ve lezzetiyle birbirinden güzel olduğunu ve birinciyi seçmekte zorlandıklarını ifade ederek, kursiyerlerin bu alanda iş hayatına atılabileceklerini, pastacılıkla ilgili gerekli birikimi edindiklerini vurguladı.


Kurs bize çok güzel şeyler kattı diyen pastacılık bölümü öğrencisi Saliha Altın kaşıkçı, "Hocamız, bizlere çok emek verdi. Arkadaşlarımızla da güzel işler çıkardık ortaya. Gerçekten hepsi bir şaheser oldu. İnanın mimar gibi çalıştık” dedi.


Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından yarışmaya katılan kursiyerlere fincan takımı hediye edildi.


Yarışmaya Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu’nun eşi Sıdıka Yabacıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Nurten Gezer, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Havva Doğan, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Nuran Hakyemez, Aile Eğitim Merkezi Koordinatörü Betül Özseçer katıldı.




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