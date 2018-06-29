Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilğiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Narkotim ekiplerince İran’dan gelerek Avrupa’ya gideceği belirlenen gümrük malı yüklü tırın tespit ve takibi sonucunda tıra operasyon gerçekleştirildi. ’Panzer’ isimli narkotik madde arama dedektör köpeğinin tırın dolap bölümüne tepki vermesi üzerine dolap altına zulalanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan ve morfin ve eroin üretiminde kullanılan 33 kilo 760 gram uyuşturucu madde (afyon sakızı) ele geçirildi.

Operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alınan İran uyruklu tır sürücüsü Y.A. ’TCK 188-Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.