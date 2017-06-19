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19 Haziran 2017 20:10

Polis kazada yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü polis memuru yaralandı.

Polis kazada yaralandı

19 Haziran 2017 20:10


Edinilen bilgiye göre Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yusuf Altınışık idaresindeki 06 KN 620 plakalı otomobil Sungurlu Çorum karayolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Kazada savrulan araç bir tesisin bahçesine düşerek durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sürücü Altınışık’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Yusuf Altınışık, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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