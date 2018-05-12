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12 Mayıs 2018 19:21

Polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü hayatını kaybetti

Çorum’da polislerin dur ihtarına uymayan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü hayatını kaybetti

12 Mayıs 2018 19:21

Kazada araç sürücüsü kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Çorum-Samsun Karayolu Bölge trafik istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun yönünden Çorum istikametine giden Candan A. (26) yönetimindeki 19 AL 353 plakalı otomobil, bölge trafik istasyonu önünde trafik kontrolü yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Kontrol noktasından hızla uzaklaşan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Candan A. ile otomobilde bulunan arkadaşı Esra Y.(24) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane acil servisinde tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Candan A. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Candan A.’nın bir süre önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süre ile el konulduğu, polis kontrol noktasında bu nedenle durmamış olabileceği bildirildi.




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