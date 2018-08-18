Polisten bayram trafiğine sıkı denetim

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında uluslararası D-100 ve E-790 karayollarında trafik kazaları ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bin 400 polis ve 750 jandarma ile komando birlikleri görevlendirildi. Ayrıca şehirlerarası toplu ulaşım hizmeti veren otobüslerde de sivil polislerin habersiz denetimlere devam ediyor.

Bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri 7/24 dronlu denetim uygulaması yapıyor. Denetimlerde polis ekipleri araç sürücülerine trafik kurlarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunurken sürücülerin ve yolcuların mutlaka emniyet kemerini takmaları isteyen ekipler, hız yapmamaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, trafik kurallarına uymaları konusunda sürücüleri uyarıyor.

Yetkililer uygulamaların bayram tatili boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.